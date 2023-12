Salario minimo | 1604 motivi per cui Conte fa meglio a tacere

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Un inedito Giuseppein versione showman dà spettacolo a Montecitorio. O, più che di un vero e proprio spettacolo si potrebbe parlare di un’esibizione tragicomica, tanto inutile quanto indecorosa. Dopo la sonora bocciatura dell’emendamento sulpresentato dalle opposizioni che puntava a riscrivere la legge delega voluta dalla maggioranza, il leader pentastellato perde letteralmente le staffe. In aula alza i toni, s’indigna, grida “vergogna”, strappa platealmente il cartaceo del testo della nuova proposta, punta dritto il dito contro il governo, reo di aver voltato le spalle a quasi quattro milioni di lavoratori. Un autentico show, insomma, ad alto impatto mediatico, ma di bassissimo livello istituzionale. L’esatto opposto di ciò che ci si aspetterebbe da chi ha ricoperto per ben due volte la ...

