Rugby | Nazionale | dal primo gennaio Doussy sarà il nuovo Skills Coach

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023)PhilippeilSkilssdellaItaliana diche dal. Nonuna prima volta perper un impiego con la maglia azzurra, visto che dal 2009 al 2012 ha preso parte alla Coppa del Mondo in Nuova Zelanda nel 2011.avrà il focus sul gioco al piede supportando il lavoro dello staff tecnico anche in relazione nello sviluppo delle strategie e delledel reparto dei trequarti. Classe 1970,ha nel suo curriculum una serie di collaborazioni neldi alto livello che lo hanno portato a lavorare nel Top14, in Scozia, Sudafrica, con lafrancese e ad avere ...