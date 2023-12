Rottamazione quater | arriva la proroga | le rate scadute possono essere pagate fino al 18 dicembre

(Di giovedì 7 dicembre 2023)laper la. L’Aula del Senato ha approvato un emendamento al decreto Anticipi che prolunga al 18le scadenze, già passate, del 31 ottobre e del 30 novembre per i versamenti da parte di chi ha aderito al provvedimento. L’emendamento è stato proposto dal senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, ed è stato approvato con 87 voti favorevoli e 58 contrari. Il voto ha scatenato le proteste in Aula con il Pd che ha parlato di un condono. Il governo porrà la questione di fiducia alla Camera sul decreto Anticipi il 12, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il testo ora in discussione al Senato scade il 17: si voterà il 13 dopo il question time, con il voto finale previsto per il 14 ...

