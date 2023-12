Roma | Renato Sanches torna a disposizione per la Fiorentina

Altre News in Rete:

Roma - Fiorentina, Sanches e Pellegrini ancora in gruppo. Abbraccio Lukaku - Mourinho

Commenta per primo Lacontinua la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle ... Ancora in gruppoSanches, il quale sembra essere pienamente recuperato ...

Roma, Renato Sanches in gruppo: ok per la Fiorentina Fantacalcio ®

DA ROMA, Renato Sanches recupera per la sfida coi Viola Firenze Viola

Salute femminile, bollino rosa all’Umberto I di Enna

L’Ospedale Umberto I di Enna è stato premiato con due bollini rosa da Fondazione Onda per l’attenzione dedicata alla salute femminile. La Fondazione ONDA, Osservatorio Nazionale sulla salute della don ...

MANCINI, Mourinho il top. Fascia di capitano Un onore

Il difensore della Roma Gianluca Mancini è stato intervistato live su Instagram da SportMediaset. Queste le sue parole a partire da un giudizio sul suo allenatore ...