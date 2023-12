Roma | minacce all’ex sul bus | passeggera chiama la Polizia e lo fa arrestare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’indagine per atti persecutori nei confronti della ex è nata per caso. Una donna ha chiesto aiuto al 112 dopo aver sentito, mentre viaggiava in autobus, un ragazzo che minacciava pesantemente la sua ex compagna. La segnalazione è stata motivo sufficiente per far scattare le indagini e, a seguito di un’accurata attività d’indagine svolta dagli agenti del V Distretto Prenestino e del VII Distretto San Giovanni, è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di, nei confronti di un 32enne cubano gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Le indagini dellaLa richiesta di aiuto della cittadina che si trovava a bordo del mezzo pubblico ha fatto scattare le attività investigative. La denunciante ha riferito di aver sentito un ragazzo di colore proferire al ...