Roma-Fiorentina | Sanches e Pellegrini ancora in gruppo Abbraccio Lukaku-Mourinho

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Lacontinua la preparazione in vista della sfida contro la, in programma domenica alle ore 20:45 all'Olimpico. Tanti sorrisi...

Quote bianconere per Juve - Napoli. Milan, trasferta in salita a Bergamo

Nel weekend lungo della quindicesima giornata, il big match di domenica si gioca nella capitale tra. I giallorossi cercano la terza vittoria consecutiva per non veder scappare il ...

Roma, domenica c'è la Fiorentina: Smalling ancora out, Kumbulla in gruppo Fantacalcio ®

Mercato Roma - Solet: Mourinho Con un allenatore come lui puoi solo migliorare, è uno per cui vuoi davvero combattere - A.S. Roma - Quando si parla di possibili rinforzi di mercato in difesa per la R ...

Roma-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 10 dicembre la Roma ospiterà all’Olimpico alle ore 20:45 la Fiorentina per la quindicesima giornata di Serie A. I giallorossi dopo la vittoria in rimonta col Sassuolo hanno raggiunto il ...