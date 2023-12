Roma | discarica abusiva in via del Foro Italico | denunciate 8 persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’abbandono indiscriminato di rifiuti in via delaveva originato una vera e propria. Gli agenti della Polizia locale dicapitale si sono trovati di fronte a un cumulo di materassi, calcinacci e scarti di lavorazione da cantiere. ammucchiati su un’area nella quale si erano già verificati in passato illeciti della stessa natura. Incastrati dalle foto-trappole È stato grazie a un servizio di appostamento, ma soprattutto grazie all’installazione di foto-trappole che i caschi bianchi hanno individuato i responsabili: 8 leper violazione della normativa ambientale sui rifiuti. Le indagini, portate avanti dall’ U.O. SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno permesso di documentare diversi sversamenti, protratti nel ...