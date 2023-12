Roberto Bolle ospite a Sanremo 2024

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ieri al Tg1 delle 20, in diretta dallo studio, il direttore artistico e presentatore del Festival diAmadeus ha annunciato che insieme a lui e Fiorello nell’ultima serata del Festival il 10 febbraio ci sarà, mostrando un video in cui il ballerino afferma di non vedere l’ora di portare la danza all’Ariston. Andiamo a scoprirne di più. Amadeus annuncia . Lo ha comunicato ieri sera durante l’edizione delle 20 del Tg1, su Rai1, direttamente in presenza dallo studio. Il direttore artistico e presentatore per la quinta volta ci ha abituato alle incursioni nello studio del Tg e in altre trasmissioni, dove rivela notizie e dettagli sulla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Ieri ha annunciato che nella serata finale diinsieme a ...