Roberta scomparsa a Malaga | l’uomo misterioso e quella strana telefonata al ristorante dove lavorava

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 7 dicembre 2023)Cortesi, 36 anni, èormai da 12 giorni da. E’ qui, nella seconda città dell’Andalusia, che 2 anni fa la donna di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, decise di trasferirsi per lavoro. E sul suo caso ora è intervenuta anche l’Interpol. Non si tratta di un allontanamento volontario, ipotesi subito archiviata dai familiari della 36enne, e anche dall’avvocato Luca Gambirasio che assiste la mamma di, Eliana Pedruzzi, e la sorella, Alessandra Stieven. Leggi anche:in Spagna da una settimana, preoccupazione perLeggi anche:da 11 giorni in Spagna: si mobilita anche l’Interpol Il trasferimento adi, laureata in ...