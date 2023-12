Altre News in Rete:

Taylor Swift for president. Luce scintillante in tempi bui, con l'ombra lunga di Trump (di S. Renda)

I fan in Argentina hanno piantato le tende fuori dalPlate Stadium di Buenos Aires con diversi mesi di anticipo, per ottenere posti in prima fila. Alcuni hanno lasciato il lavoro per impegnarsi ...

Virgin River: lo showrunner commenta gli episodi di Natale e anticipa qualche spoiler sulla stagione 6 | TV BadTaste.it Cinema

La superstar di Bollywood Abhishek Bachchan inaugura il River to River Florence Indian Film Festival 2023 Movieplayer

River to River Florence Indian Film Festival; dal Gange all’Arno

Abhishek Bachchan. Foto Wikimedia Commons. Torna, a Firenze, dal 7 al 12 dicembre 2023, l ’appuntamento annuale con il River to River Florence Indian Film Festival, l’unica kermesse al mondo ...

La superstar di Bollywood Abhishek Bachchan inaugura il River to River Florence Indian Film Festival 2023

L'attore e produttore, figlio del divo Amitabh Bachchan e protagonista dei più famosi blockbuster bollywoodiani degli ultimi vent'anni, incontrerà il pubblico fiorentino per presentare in prima italia ...