Riposto | operaio schiacciato da camion in un centro raccolta rifiuti | è grave

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 L’uomo è stato portato nell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è entrato in codice rosso per un politrauma da schiacciamento ed è ricoverato al Trauma center del nosocomio. Undi 56 anni della ditta Impregico è rimasto ferito mentre era al lavoro neldicomunale per idi. Sul posto per i rilievi e le indagini sono presenti i carabinieri della locale stazione. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’sia rimastotra un muretto di pietra e undell’igiene urbana nel tentativo di evitare che il mezzo si schiantasse proprio contro il muro.“Purtroppo questa mattina ci siamo svegliati con questa brutta notizia – afferma il sindaco di ...