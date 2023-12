Rifondazione Comunista | “Sosteniamo la proposta di legge per cannabis legale”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) ROMA – “aderisce alla campagna #iocoltivo per unadi iniziativa popolare per la legalizzazione della coltivazione domestica dellapromossa da Meglio. Da oggi è possibile firmare on line su www.iocoltivo.org. L’antiproibizionismo è una battaglia di libertà e civiltà, sullaè semplice buonsenso. E’ inaccettabile che il nostro paese sia prigioniero della demagogia oscurantista della destra e dell’ignavia del PD e dei centristi che non hanno voluto approvare unanella precedente legislatura. Costringere i consumatori per scopo ricreativo e persino i pazienti che ne fanno uso terapeutico a rivolgersi al mercato ilè solo un regalo alla criminalità”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale, ...