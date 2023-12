Ricerca | un ‘gemello digitale’ per testare cura su misura per il paziente con ictus

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un gemello digitale che si 'immola' per salvare ilcon infarto o emorragia cerebrali in corso, facendosu di sé il miglior trattamento per il suo alter ego in carne e ossa. Sembra un film di fantascienza, ma itori dell'Umc (University Medical Centers) di Amsterdam mirano a farlo diventare realtà in 6 anni. Gli scienziati hanno ricevuto un grant del programma Horizon, del valore di 10 milioni di euro, dalla Commissione europea, e guideranno 19 partner nella missione. Per anni, spiegano gli esperti, itori hanno utilizzato i computer per simulare la progettazione di carte e voli aerei. Il pilota automobilistico Max Verstappen entra in un simulatore prima di entrare nella sua vera macchina di Formula 1 e Henk Marquering, professore di Intelligenza artificiale traslazionale ...