Ricerca | un ' gemello digitale' per testare cura su misura per il paziente con ictus

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Milano, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Unche si 'immola' per salvare ilcon infarto o emorragia cerebrali in corso, facendosu di sé il miglior trattamento per il suo alter ego in carne e ossa. Sembra un film di fantascienza, ma itori dell'Umc (University Medi