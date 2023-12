Retrocessione per i bianconeri | scoppia il caos in città

(Di giovedì 7 dicembre 2023)ilnel calcio brasiliano. Il Santos va incontro ad una tremenda, scatenando l’ira dei tifosi La storia gloriosa del Santos, un tempo teatro delle gesta leggendarie di Pelé e Neymar, ha subito una drammatica e inaspettata svolta. Dopo 115 anni di storia ininterrotta nel calcio di vertice, la squadra si è trovata ad affrontare un’inesorabilenella seconda divisione del calcio brasiliano. L’ultimo incontro, terminato con una sconfitta interna contro il Fortaleza, non solo ha sigillato la tragica fine di un’era, ma ha anche scatenato un inferno sia dentro che fuori dal campo. È sconcertate quanto accaduto in Brasile dopo ladel Santos. Il club bianconero sta vivendo un vero dramma, con i tifosi amareggiati e furiosi. Dopo la bellezza di 115 anni, il ...

