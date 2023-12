Renzi mette sotto scacco il Pd | dem a rischio terremoto a Firenze

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La mossa del cavallo. Lomatto che, se andrà in porto, sposterà per settimane l'attenzione mediatica e dei cittadini su Italia Viva. Relegando il Partito Democratico in quinta, sesta pagina. Matteoe la sua fedelissima Stefania Saccardi hanno lanciato una proposta allettante a Cecilia Del Re, assessore prima defenestrato di impero da Dario Nardella, poi messa in un angolino buio e triste dai Dem. L'assemblea fiorentina ha detto no alle primarie (sconfessando, di fatto, se stessa) e ha sussessivamente puntato tutto su Sara Funaro come candidato sindaco a. “Cecilia, facciamole noi le primarie – ha affermato l'attuale Vicepresidente della Regione Toscana in un'intervista concessa al quotidiano La Nazione - A me piacerebbe che intanto fosse raccolto l'appello di Del Re a fare comunque le primarie. A lei che è un'amica ...