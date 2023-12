Reintegrato l’impiegato licenziato per una bestemmia Il call center | “Si è impegnato a non rifarlo più”

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 dicembre 2023) È statodelche aveva perso il lavoro per una. Lo hanno annunciato i sindacati, che hanno ritirato lo sciopero indetto fino a domenica per protestare contro la decisione dell’azienda Covisian. Alla fine la mobilitazione alla sede bolognese è durato tre giorni consecutivi. “Le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, che hanno dal primo minuto sostenuto il provvedimento fosse sproporzionato rispetto al fatto contestato, salutano positivamente la decisione assunta da Covisian”, hanno dichiarato Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. Al Corriere della Sera,si è detto “contento e sollevato” anche “per tutti i miei colleghi che non mi hanno fatto mai sentire solo in questi ...