Reazione a Catena 6 dicembre 2023 | i Galletti vincono 3mila euro

Ridare il giusto valore al sangue dei martiri

Intervento alla tavola rotonda 'Oltre l'Orizzonte', forum 'La nuova scacchiera', 2 dicembre 2023, Roma Dopo l'inizio della crisi israeliana, siamo sull'orlo di unache potrebbe incendiare in primis il Medio Oriente e successivamente il mondo intero. In seguito al fallimento dell'azione militare della NATO in Ucraina, uno dei Deep State ...

Ascolti tv, Un Professore cresce ancora e vince prima serata martedì 5 dicembre

Secondo su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Lazio-Genoa, al terzo posto Italia 1 con 'Le Iene' Con il terzo appuntamento la fiction 'Un Professore 2' Rai1 si è aggiudicata gli ascolti della prima s ...

I Galletti, "bisogna fargli causa": rivolta a Reazione a catena

I Galletti hanno smentito le previsioni funeste e i profeti di sventura che li volevano eliminati dopo una sola serata, ma a Reazione a catena si scatena l'inferno contro gli autori a causa di una ...