Rapina choc ad Ostia | anziani picchiati e imbavagliati | è caccia ai banditi

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 dicembre 2023), 7 dicembre 2023 –ti: una coppia diè stata aggredita in casa da una banda di malviventi. Ihanno atteso il marito, di 74anni, al portone e lo hanno seguito fino alla porta di casa per poi fare irruzione all’interno e chiudere lui, la moglie e la collaboratrice domestica in bagno. Itori, tre con il volto coperto e i guanti, hanno rovistato ovunque e hanno portato via soldi e gioielli per un valore di circa 700mila euro. Riuscito a liberarsi, è stato lo stesso 74enne a chiamare il 112. Ora èalla banda deitori in fuga. (Fonte: Adnrkonos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...