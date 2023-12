Rai Italia allarga la sua diffusione in Europa

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Casain onda su Raicon Roberta Ammendola (da Raiplay) Raifa un nuovo, fondamentale passo, verso la suaanche in. E lo fa in grande stile consentendo alla Rai di approdare per la prima volta con le sue trasmissioni in Gran Bretagna e Spagna, due aree geografiche dove la comunitàna è vasta e molto attenta alle vicissitudini del proprio paese di origine. L’accordo di distribuzione con la World Stream – Il Globo è stato finalizzato da Rai Com e comprende, tra gli altri, anche i territori di Irlanda del Sud, Portogallo, Svizzera, Francia, Belgio, Malta, Grecia, Cipro, Turchia, Romania, Moldavia, Finlandia, Lettonia e Lituania che si aggiungono a Germania, Ungheria e Lussemburgo. La World Stream è parte integrante del Gruppo ...