Raddoppia l’appuntamento con La Promessa l’8 dicembre | il matrimonio di Pia e Gregorio

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nuovi colpi di scena nelle anticipazioni dell’8de La, la gelosia di Cruz e la strategia di Jimena Appuntamento imperdibile quello de ‘La’, che torna per la giornata dell’8, con un doppio appuntamento: dalle 14:45 alle 17:00. Telespettatori accontentati, che potranno vedere le vicende della famiglia Luan. Occhi puntati sulla malattia di Jimena a cui non crede Martina e Catalina, che decide di smascherarla. Intanto si preparano le nozze di Pia e. Dove eravamo rimasti Cruz è ancora ...