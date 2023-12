Rabiot | la storia continua | rinnovo con la Juve sempre più vicino

Leggi su serieanews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Adriene lantus si stanno preparando per andare avanti insieme: ildi contratto èpiù. Adriendellanus è diventato capitano fedele. Quella del francese è perciò senz’altro unamolto particolare. Due anni fa sembrava essere in uscita, con il contratto in scadenza e quindi a parametro zero. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.