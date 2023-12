Quando burri | biscotti e frappé al cioccolato nutrono la pelle

Leggi su amica

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Si sa da evidenti studi scientifici, pubblicati ripetutamente sull’American Journal of Clinical Nutrition, che alcuni alimenti sono biologicamente rilevanti per la salute e l’aspetto della. Si sa anche che seguire una dieta equilibrata e varia, non basta. Per stimolare la vitalità cutanea, difenderla dalle aggressioni esterne, migliorare il suo naturale rinnovamento, occorre integrare l’alimentazione con i classici integratori di bellezza. E con nuovi integratori, figli di un’evoluzione gourmet di questo settore in continua crescita. Prodotti nati per sostenere un fenomeno beauty che si sta diffondendo sempre di più. Si tratta della skincare nutrizionale o Nutritional Skincare. Una skincare routine che poggia le sua fondamenta non soltanto sull’applicazione topica ...