(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il presidente russo, Vladimir, ha aperto il dibattito sulle dinamiche globali durante il forum economico "La Russia chiama", sottolineando il passaggio verso un "modello multipolare".ha affermato con chiarezza: "Le azioni dell'Occidente stanno distruggendo il sistema di relazioni economiche costruito nel corso di decenni, un sistema che proviene proprio dall'Occidente". Descrivendo l'attuale fase storica come un'epoca di "cambiamenti significativi e irreversibili",ha enfatizzato la necessità di un paese forte e sovrano per resistere a tali trasformazioni. Secondo lui, la resilienza diventa fondamentale in questo periodo di profonda evoluzione globale.ha poi rivolto la sua attenzione al business internazionale, dichiarando che "lavorare con la Russia e in Russia è redditizio. È stato ...