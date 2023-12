Pullman Air in fiamme sulla Variante | disagi in città

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMattinata diad Avellino. Undell’Air ha preso improvvisamente fuoco, il tutto all’altezza della caserma dei Vigili del Fuoco. Lesi sono protatte dal vano motore per cause ancora da accertare. Sul posto immediato dei caschi rossi che hanno messo in sicurezza il veicolo che era diretto presso l’autostazione del capoluogo. Sono da registrare deiin entrambi i sensi di circolazione, visto l’orario di scuole e uffici. A bordo del pullma presente solo l’autista al momento dell’incendio, nessun problema per lui nessuna ferita e solo un grosso spavento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

