Puff Daddy accusato di aver violentato una 17enne

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il rapper americano ripiomba nel vortice delle accuse di violenza sessuale. Sean "Diddy" Combs, in arte, è statodiuna ragazza di 17 anni nel 2003; sarebbe la quarta accusa di violenza sessuale presentata contro il producer nelle ultime settimane. La querelante, rimasta anonima, sostiene di essere stata trasportata su un jet privato dal Michigan allo studio di registrazione di Combs a New York, dove sarebbe stata violentata da tre persone, tra cui Combs e Harve Pierre, il presidente della Bad Boy Entertainment. Secondo la denuncia, Combs e i suoi collaboratori l'avrebbero riempita di "abbondanti quantità" di droga e alcol e Combs l'avrebbe violentata sul lavandino …

