Proroga al Reddito di Cittadinanza | arriva l’emendamento salva-Reddito

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Con un emendamento che potremmo denominare, verrà presentata in Senato la nuova proposta volta ad unadel sussidio per altri 2 anni, quindi fino al 2025. Andiamo a fare il punto della situazione sugli scenari nei qualivenisse accettato ed incluso nella prossima legge di bilancio, e soprattutto entro quando potrebbero essere applicate le modifiche. Come scrivevamo poc’anzi,è stato portato in Senato da una cordata di senatori appartenenti al Movimento 5 Stelle, questi sono Patuanelli, Bevilacqua, Mazzella, Guidolin, Pirro, Damante e Castellone. I senatori si prefiggono di tentare il tutto per tutto perre il sussidio, e provare a renderlo nuovamente disponibile per tutte quelle fasce di popolazione più ...