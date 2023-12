Pronostici 15ª Giornata Serie A | partitissime e tris di gol

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 dicembre 2023) LaA si avvia verso la fine del girone d’andata con una classifica che inizia a modellarsi sempre di più. In vetta sembra lotta a due fra Inter e Juventus, con Milan e Napoli leggermente attardate, ma pronte a rifarsi sotto in caso di eventuali passi falsi di una delle due. Nella 15ªdiA sono presenti alcune gare che possono dare una sterzata alla stagione. Di seguito idella redazione di Calcioweb. Juventus-Napoli MG 1-3 Casa Partiamo proprio con uno dei big match in questione. La Juventus ospita il Napoli di venerdì, per l’Immacolata. I bianconeri hanno l’opportunità di effettuare il controsorpasso sull’Inter in caso di vittoria, ma il Napoli, che nell’ultimo turno ha perso proprio contro i nerazzurri, venderà cara la pelle. La rivalità accesa fra i due club renderà la gara piuttosto ...