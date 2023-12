Professioni | Cataldi commercialisti | Bilanciare ruolo e responsabilità

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Labitalia) - “In un contesto professionale sempre più dinamico e complesso, ildel commercialista è in costante evoluzione. Il Forum 2023 dell'Unione giovaniè pensato come un momento di riflessione e confronto su comeal meglio il nostroe le crescentiche la professione impone e richiede. Con esponenti delle istituzioni, delle, del mondo accademico e imprenditoriale esploreremo i ruoli di advisor, esperto, ausiliario e attestatore nel codice della crisi e dell'insolvenza, analizzando le relative. Discuteremo delle criticità connesse agli incarichi in collegi sindacali, caratterizzati da unapressoché illimitata e compensi ancora lontani ...