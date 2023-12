Prime pagine 7 dicembre | Juve-Rabiot | ci siamo Giuntoli vs Napoli per Zielinski | ma non solo

Altre News in Rete:

L'Ue boccia il piano migranti con Tirana, opposizioni in rivolta per il salario minimo. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: spesa del Pnrr ferma al 13%, gender gap nell'università, lo scontro politico negli Usa, il caso alla Scala, l'allarme di Biden su Putin, i rapporti Italia - Cina. La ...

Le prime pagine di oggi Il Post

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24 Sky Tg24

Psicodramma Santos dopo la prima storica retrocessione: inferno in campo e fuori

Il Santos per la prima volta nella sua storia è retrocesso nella seconda ... Una notte terribile e interminabile per quella che è stata forse la pagina più nera della storia del Santos.

Zielinski, no al rinnovo: asta tra Juve e Inter per il polacco! C’è il piano

Zielinski pronto a non rinnovare il proprio accordo con il Napoli: via all’asta tra Juve ed Inter per il giocatore polacco L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela come Piotr Zielinski e il N ...