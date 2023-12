Altre News in Rete:

Borse Cina: chiudono negative in attesa dati Usa, Hong Kong la peggiore ( - 0,71%)

Seduta negativa per le Borse cinesi che hanno vissuto una giornata interlocutoria in attesa dei dati Usa sul mercato del lavoro, in agenda per oggi. Entrambi in flessione i listini della Cina ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Giuntoli-Napoli, 4 partite” Tutto Napoli

Prima della Scala, a chi interessa davvero la musica

Finalmente ci siamo, l’evento operistico dell’anno è alle porte. Ciò cui ci si riferisce è quell’evento teatrale che da settantadue anni cade il 7 dicembre, l’inaugurazione della stagione lirica del t ...

Benin, nuovo centro dialisi dell’ospedale a quarant’anni dalla posa della prima pietra

Don Ennio Stamile: «Un lungo cammino di carità, solidarietà, condivisione e integrazione che segna una tappa dal sapore biblico» ...