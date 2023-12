Prima Pagina IN Edicola | Inter e Juventus su Zielinski che non rinnova!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Non solo Anguissa! Giuntoli Marca Marotta per Piotr:su. Napoli, il polacco non firma: è asta. Trattativa bloccata con De Laurentiis: la mezzala può svincolarsi il 30 giugno Zhang pensa a un lator colpo a zero dopo De Vrij, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram. Ma il club bianconero si muove e prova a garantirsi una posizione di vantaggio. TUTTOSPORT La sfida di domenica (errore ...