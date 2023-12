Prima della Scala | tutto quello che c’è da sapere | le tensioni tra Sala e La Russa | il ruolo di Liliana Segre e gli orari per guardarla in diretta tv

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Da quando è stata annunciata l’assenza del presidenteRepubblica alladi Milano, la discussione su dove far sedere le autorità presenti ha monopolizzato l’attesa per l’evento. Senza Sergio Mattarella sul palco reale, Beppeaveva deciso di accomodarsi in platea, accanto a. Qualcuno ha detto che si trattava di un disagio per lo scenario politico che si delineava sulle poltrone più ambite: lafila rischiava di essere occupata da figure istituzionali di soli uomini, quali il presidente del Senato Ignazio La, il vicepremier Matteo Salvini, il ministroCultura, Gennaro Sangiuliano e, appunto, il sindaco di Milano. Dopo che quest’ultimo ha manifestato l’intenzione ...