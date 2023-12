Prima della Scala 2023 | orario e programmazione Rai

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Anche quest’anno, come ogni 7 dicembre, ritorna la, in onda su Rai1 in diretta dal Teatro alladi Milano a partire dalle 17.45. Protagonista dell’immancabile appuntamento sarà il Don Carlo di Giuseppe Verdi, che avrà “l’onore” di essere ripreso in 4K, quindi con una definizione superiore rispetto agli standard televisivi a cui siamo abituati. Per questo appuntamento troveremo il Direttore musicale Riccardo Chailly sul podio e la regia di Lluis Pascal, mentre la regia televisiva sarà a cura di Arnalda Canali. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD (canale 501) e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Verdi nelle case degli italiani, perché la ...