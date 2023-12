Prima della prossima litania No vax

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) I vaccini a Rna contro SARS-CoV-2, come ormai dovrebbe essere chiaro a tutti, sono la singola classe di agenti terapeutici più studiatastoria. Come prototipo delle nuove possibilità di utilizzo di mRNA terapeutici, continuano ad essere esaminati sotto ogni punto di vista; non è sorprendente, quindi, che di tanto in tanto gli scienziati identificano qualche fatto nuovo e rilevante per il loro ulteriore miglioramento. Su Nature, è stato appena pubblicato un articolo che ha un impatto sulla nostra comprensionebiologia molecolare di base circa i meccanismi con cui un RNA messaggero è utilizzato per produrre una proteina, ma ha anche una rilevanza applicativa concreta a causa dell'uso di nucleotidi modificati - i mattoni fondamentali del DNA o dell'RNA - per creare i vaccini a base di mRNA e altri agenti terapeutici basati sulla stessa ...