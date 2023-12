Prima alla Scala e ‘placement politico’ | ex capo cerimoniale Chigi | “Scelta posti un po’ confusa ma accettabile”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Massimo Sgrelli sul risiko delle poltrone per il Don Carlo: "In assenza di Mattarella, La Russa doveva stare al centro del palco reale, ok tutto governo in seconda fila" ''fine è stata trovata una soluzioneper un evento culturale che non è strettamente istituzionale...''. Massimo Sgrelli, storicodeldi palazzo