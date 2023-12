Presentato al I C Parente di Aversa il libro “Il diario di Erica” | dell’alunna Federica Di Martino

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 7 dicembre 2023). Un incontro aperto alla cittadinanza per la presentazione di unche è un piccolo prodigio di creatività. “Ildi”, pubblicato dalla casa editrice Albatros, è frutto delle passioni e delle capacità di Fedde, alunna della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Gaetano” di. Alla presentazione, presso la sala “Lombardi ” della sede centrale dell’istituto, hanno partecipato Lucio Romano, docente di Bioetica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino di Napoli, oltre che coordinatore dell’Osservatorio di Bioetica dell’Arcidiocesi di Napoli, Ignazio Riccio, dal 2018 firma de l Giornale, oltre che scrittore di libri di narrativa per ragazzi come ...