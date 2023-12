(Di giovedì 7 dicembre 2023)- E' un momento triste per Fernando, per ilP1 e per tutti coloro che amano questo sport e sono fan della '"Lejenda". Bela sidal torneo per colpa di ...

Premier Padel Milano, Belasteguin si ritira e il suo compagno scoppia a piangere

MILANO - E' un momento triste per Fernando Belasteguin , per il MilanoP1 e per tutti coloro che amano questo sport e sono fan della '"Lejenda". Bela si ritira dal torneo per colpa di quel gomito che pareva guarito e che invece lo ha tradito di nuovo. E non ...

Josemaria-Sanchez e Galan-Lebron conquistano i quarti al Milano Premier Padel P1

MILANO - Tre game in due match. Ingiocabili Paula Josemaria e Ari Sanchez, Ale Galan e Juan Lebron, senza ostacoli ai quarti di finale di Milano Premier Padel P1. Le numero 1 del tabellone femminile, ...

