Preghiera del mattino del 7 Dicembre 2023 | “Signore manifestati a me”

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

