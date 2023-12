Potere e parole Strana esistenza ha quell’aggettivo | “mio | e il suo rischioso femminile | “mia”

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) C’è un film di quest’anno, che non ho visto, per la regia di Ivano De Matteo, protagonisti Edoardo Leo, Milena Mancini, il giovane Riccardo Mandolini e la sedicenn... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti