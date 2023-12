Portogallo | Porto | entra in funzione treno della metro “made in China”

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023), 07 dic – (Xinhua) – Il primopolitana “in” nell’Unione Europea (UE) e’to inieri. Il primo ministroghese Antonio Costa vi ha fatto un giro durante il primo giorno di funzionamento e ha inaugurato il servizio, sottolineando il sostanziale investimento del governo pari a quasi 50 milioni di euro provenienti dal fondo di recupero dell’UE, promettendo ampi benefici per gli abitanti e i turisti. Costa ha rivelato l’intenzione di stanziare un ulteriore miliardo di euro per lo sviluppo di infrastrutture pubbliche in citta’ chiave come Lisbona,e Braga. Il ministroghese dell’Ambiente e dell’Azione per il Clima, Duarte Cordeiro, ha ...