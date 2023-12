Ponte dell' Immacolata | 13 milioni di italiani in viaggio

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ilè ormai alle porte: anche quest’anno, complice un calendario fortunato, glipotranno godersi un weekend lungo in occasionea festività invernale che precede il Natale. Precisamente sono 13e 254 mila gliche hanno programmato una vacanza per il’8 dicembre: la destinazione preferita, secondo un'indagine realizzata per Federalberghi, è l'Italia (96,3%), principalmente la propria regione o quelle vicine, con una preferenza per le località d’arte (30,2%), la montagna (28,2%) e le località di mare (14%). Seguono poi le località termali (3,8%) e i laghi (3,5%). Solo il 3,7% (contro il 5,9%o scorso anno) ha scelto di andare all'estero, in particolare ...