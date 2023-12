Altre News in Rete:

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

(SPOSTATO A DOMANI) 'Natale': intrattenimento con 'Truccabimbi' + Spettacolo luminoso ... Mostra 'Imperia è untra passato, presente e futuro' con un allestimento dinamico e ...

Ponte, "Aspettando il Natale": musica, gastronomia e animazione Fremondoweb

In Sicilia su strade colabrodo e treni lumaca, aspettando il Ponte sullo Stretto - 24+ 24+

Feste e bancarelle, cosa fare a Verona nel lungo ponte dell’Immacolata

Il ponte dell'Immacolata dà inizio a questo weekend a Verona e dintorni, offrendo mercatini, festival, teatro, sport e musica: cosa fare

Confcommercio: 7 milioni in viaggio per il ponte

Saranno 7 milioni gli italiani che per il weekend lungo dell’Immacolata pernotteranno, almeno una notte, in strutture turistico ricettive e case in affitto breve, per una spesa di circa 2,7 mi [...] ...