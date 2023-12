Politica | Meloni | ' responsabili al di là di appartenenze partitiche | è momento difficile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Non so se la prossima volta porterò in Piemonte oltre 800 milioni di euro, ma di certo non verrò a fare passerelle. Sono una persona abituata a lavorare, lavorare per ottenere risultati e poi semmai raccontarli. Credo sia il modo giusto di fare politica". E altrettanto giusto è "darsi una mano, anche al di là di quella che è all'appartenenza politica o di partito: abbiamo tutti la stessatà in un tempo molto. Le persone serie si rimboccano maniche e si mettono a lavorare". Lo ha detto la premier Giorgiaad Asti, dove è arrivata per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione con la regione Piemonte.