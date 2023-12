Politica assente | l' ultima menzogna sui funerali di Giulia Cecchettin

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Massimo Giannini e altri autorevolissimi commentatori delle faccende di casa nostra hanno commentato idi, 22 anni strappati alla vita per mano del suo assassino, Filippo Turetta. Nel suo podcast mattutino su Repubblica, Giannini ha messo nel mirino la "" colpevole di esserealle esequie di questa ragazza divenuta il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Una fiera di luoghi comuni, la realtà è ben diversa... Vetrina: Ignazio Stagno presenta un argomento del giorno? Ecco l'(triste balla) su

Altre News in Rete:

USA 2024: - 333, Haley vince il dibattito, McCarthy lascia politica

Insulti reciproci, attacchi a Trump e parole grosse:come al solito il magnate ex presidente, gli aspiranti alla nomination repubblicana ... annunciava l'abbandono del seggio e della, ...

Giulia Cecchettin, l'ultima menzogna sui funerali della ragazza Liberoquotidiano.it

PAVIA LINAROLO 04/12/2023: Nuovo Ponte della Becca. Duro atto di accusa del Comitato. Politica assente sul tema ... Voghera News

Il caso Cecchettin/La politica divisa (anche) sulla violenza di genere

Compromesso mai al ribasso e concretezza come forma sostanziale del rispetto delle vite e dei bisogni dei cittadini. Se la politica non è questo, non si caratterizza e si auto-potenzia ...