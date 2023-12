(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ladella Federcalcio ha chiesto quattrodiper Paulal centro dell'indagine per l'utilizzo di sostanze proibite che rimandano al testosterone L'articolo proviene da Firenze Post.

Altre News in Rete:

Juve - Napoli, Allegri avvisa i suoi sugli azzurri, fissa la quota punti e svela l'obiettivo: gelo su Pogba

Sue la maxiin arrivo : "Non posso rispondere, perché ci sono altri gradi di giudizio. Locatelli sta bene, Weah è l'unico indisponibile ". Le scelte per domani e l'obiettivo ...

Pogba, la Procura antidoping chiede quattro anni di squalifica La Gazzetta dello Sport

Pogba, 4 anni di squalifica: la richiesta della procura antidoping Adnkronos

Pogba: squalifica per 4 anni chiesta dalla procura antidoping

ROMA – La Procura antidoping della Federcalcio ha chiesto quattro anni di squalifica per Paul Pogba al centro dell’indagine per l’utilizzo di sostanze proibite che rimandano al testosterone. Pogba era ...

Calcio: Allegri, 'Pogba Commenterò quando vicenda sarà chiusa'

Torino, 7 dic. - (Adnkronos) - "Su Pogba non posso rispondere fino a quando la questione non sarà chiusa". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito ai 4 anni di squalifica chies ...