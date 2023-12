Pogba | procura antidoping chiede 4 anni di squalifica

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Laha chiesto unadi quattroper il centrocampista della Juventus Paul, che è risultato positivo al controllo effettuato dopo la gara Udinese-Juventus del 20 agosto, prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Le controanalisi avevano confermato l'esito del controllo. Lo apprende l'Adnkronos da fonti calcistiche. Le controanalisi sono state eseguite il 5 ottobre al laboratorio romano dell'Acqua Acetosa sul campione B fornito dal giocatore e hanno confermato la positività.è stato sospeso dal 12 settembre. Il transalpino, prima dello stop, è stato impiegato per una manciata di minuti nella seconda giornata di campionato, nel match Juventus-Bologna (1-1), quando è entrato in campo al 21' del ...

