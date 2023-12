Pizzaiolo ucciso per sbaglio | un concerto per non dimenticare

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVedrà la partecipazione di una quindicina di artisti e vuole ricordare Francesco Pio Maimone, ilvittima innocente della criminalità, morto senza sapere perché: si intitola “La Notte del Cuore” il-spettacolo in programma mercoledì prossimo nel Teatro Troisi di Napoli a cui hanno dato la disponibilità ad esibirsi artisti come Angelo Di Gennaro, Franco Ricciardi, Rosario Miraggio e Claudia Megré. Insieme con loro si esibiranno anche il Coro Mev Martinappi, Andrea Tartaglia, Jovine-Peppoh, Notredam, Andrea Settembre, Andrea Radice, Gianluca Capozzi, Mavi, M Daré e Lino Calone. Francesco Pio è statola notte tra il 19 e il 20 marzo scorsi, mentre era sul lungomare di Napoli in compagnia dei suoi amici. Francesco Pio Maimone, mentre mangiava noccioline nei pressi di uno chalet è stato ...

