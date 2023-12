«Pioli come Sacchi e Ancelotti» Le parole di Braida e un dato

Altre News in Rete:

Juventus favorita: ecco il dato che smentisce Marotta

Massimiliano Allegri (LaPresse) - Calciomercato.tiAl contrario, Marotta (soprattutto) ead esempio danno la Juveprincipale favorita per lo scudetto in virtù appunto dell'opportunità di ...

Braida: 'Pioli è l'uomo giusto per il Milan, può diventare come Sacchi e Ancelotti' Calciomercato.com

Milan, torna Bennacer: come cambiano gli assetti di Pioli La Gazzetta dello Sport

Pallone d’oro con il Milan: la frase sorprende tutti

Il centrocampista del Milan ha sorpreso tutti con le sue ultime dichiarazioni rilasciate. Il giocatore ha il Pallone d’oro tra gli obiettivi.

Il club rossonero punta ad avere il terzino del Betis per 3-4 milioni

Il Milan è vicino a regalare a Pioli un nuovo vice Hernandez, inteso come il terzino che accelera a sinistra e non come il difensore centrale: Theo giocherà in mezzo anche contro l’Atalanta per poi to ...