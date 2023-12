Picchia la compagna incinta | lei si salva con una telefonata

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ha maltrattato e aggredito la. È successo a Roccapalumba, piccolo comune della città metropolitana di Palermo. I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi hanno arrestato un uomo di 46 anni per maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un volto noto alle forze dell'ordine. A...

